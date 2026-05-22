Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist festgenommen

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich ein 59-Jähriger im Bereich des Oststadtparks gegenüber mehreren Personen exhibitionistisch gezeigt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen parkte der Mann gegen 16:00 Uhr mit seinem Kleintransporter nahe eines Wohnanwesens am östlichen Eingang des Oststadtparks. Dort soll er sich vollständig entkleidet und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Mehrere Bewohner bemerkten den Mann und verständigten die Polizei.

Der Mann entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, kehrte jedoch kurze Zeit später nochmals zurück. Hierbei soll es erneut zu exhibitionistischen Handlungen gekommen sein. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächte schließlich durch Polizeibeamte festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 59-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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