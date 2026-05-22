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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet festgestellt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Hausfassaden im Bereich der Pflügerstraße und angrenzender Straßen mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachten die Täter im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr entlang der Pflügerstraße sowie weiter in Richtung Hermannstraße und Schelmenturmstraße mehrere Farbschmierereien unter anderem mit den Schriftzügen "ACAB" und "Fck Nzs" an Hausfassaden an. Hierfür wurde schwarze Sprayfarbe verwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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