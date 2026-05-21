Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ötisheim/Enzkreis - Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Mühlacker-Enzberg und Ötisheim

Pforzheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend, gegen 19.35 Uhr, auf der Landesstraße 1173, zwischen Ötisheim und Mühlacker. Ein 64-jähriger Mann fuhr mit seinem "Mini" von Ötisheim kommend in Richtung Enzberg. Kurz nach dem Ortsausgang Ötisheim wollte er mit seinem Fahrzeug über einen Feldweg wenden und wieder zurück in Richtung Ötisheim fahren. Bei dem Wendevorgang kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem Skoda, der in Richtung Ötisheim fuhr. Der Skoda wurde von einem 51-jährigen Mann gelenkt. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere, lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik verbracht. Der 64-jährige Fahrer des "Minis" erlitt nach derzeitigem Stand nur leichte Verletzungen. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

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