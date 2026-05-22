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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF und ES) Pforzheim und Esslingen-Gemeinsame Pressemitteilung der StA Stuttgart und des Polizeipräsidiums Pforzheim-Nachtrag zu: Körperliche Auseinandersetzung in Pforzheim-Tatverdächtiger in Haft

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 11.05.2026 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6272900), kam es am 10.05.2026 in der Pforzheimer Innenstadt (Blumenhof) gegen 03:30 Uhr zu einem verbalen Streit unter mehreren Personen. Im weiteren Verlauf soll ein bislang Unbekannter einen 18-Jährigen geschlagen und später mittels scharfer Gewalt verletzt haben.

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim führten zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Der 18-Jährige Mann aus dem Landkreis Esslingen wurde am 20.05.2026 festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ und diesen in Vollzug setzte

Der 18-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

EStA Dr. Patrick Fähnle, Staatsanwaltschaft Stuttgart, Pressestelle

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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