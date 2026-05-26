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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Diebstahl von Computern aus Lkw - Millionenschaden

Heimsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter eine große Anzahl an Computern aus einem Lastwagen entwendet.

Bislang unbekannte Täter öffneten die Ladefläche eines Lastwagens, welcher auf dem Parkplatz eines Hotels in der Römerstraße abgestellt war. Von der Ladefläche entwendeten die Täter insgesamt zehn Paletten mit jeweils 132 Computern. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1,3 Millionen Euro geschätzt, wobei die Ermittlungen noch andauern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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