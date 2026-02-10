Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen

Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 07.02.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 08.02.2026, 11:25 Uhr parkte ein 41-Jähriger seinen schwarzen PKW der Marke BMW ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Marienstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den BMW beim Vorbeifahren an der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden in dreistelliger Höhe, anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

