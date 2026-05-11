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Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

BPOLI LUD: Haftbefehle am Wochenende vollstreckt
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Ludwigsdorf, Görlitz, Hannover, Chemnitz, Bayreuth, Kleve, Heilbronn (ots)

Am vergangenen Wochenende vollstreckte die Bundespolizei Ludwigsdorf mehrere Haftbefehle. Insgesamt wurden am Samstag und Sonntag fünf Personen mit offenen Haftbefehlen festgestellt.

Am Samstag gegen 10 Uhr kontrollierten die Beamten am Autobahngrenzübergang BAB 4 einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Steuerhinterziehung vor. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 3.566 Euro zahlen. Glück für den Mann: Ein mitreisender Bekannter beglich den Betrag per EC-Karte und verhinderte damit die Verhaftung. Er durfte anschließend weiterreisen.

Weniger Glück hatte ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er konnte die erlassene Geldstrafe von 2.593 Euro am Autobahngrenzübergang BAB 4 nicht aufbringen und wurde in die nächste JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

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