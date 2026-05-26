Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Bereich der Wertweinstraße sowie angrenzender Straßen mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr in der Wertweinstraße sowie der Lindenstraße und Dammstraße an mindestens vierzehn Pkws jeweils Reifen beschädigt. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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