Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung vor Freibad - Mehrere Leichtverletzte nach tätlichem Angriff

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend ist es vor dem Wartbergfreibad nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Nach derzeitigem Stand gerieten die beiden Gruppen im Bereich des Volleyballfeldes des Freibads in Streit. Im weiteren Verlauf forderte eine Gruppe von Personen mutmaßlich arabischer Herkunft die andere Gruppe, kosovarischer Herkunft, dazu auf, sich vor dem Eingangsbereich des Freibads zu treffen.

Als die kosovarische Personengruppe das Freibad verließ, wartete die andere Gruppierung bereits vor dem Gelände und griff die Geschädigten unvermittelt unter anderem mit Holzstöcken sowie Fahrradschlössern an. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Fünf Personen der angegriffenen Gruppe erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Zur Bewältigung der Lage befanden sich insgesamt zehn Funkstreifenbesatzungen im Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zu den beteiligten Personen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 1863211 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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