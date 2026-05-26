Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Altensteig - Körperliche Auseinandersetzung endet bissig

Altensteig (ots)

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es am Pfingstmontag, um 19 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der 42-jährige Mann und der Unbekannte setzten ihre wechselseitige Auseinandersetzung auf dem Boden fort, hierbei wurde der Mann vom Unbekannten ins Gesicht gebissen und zog sich eine Fleischwunde mit Bissspuren zu.

Eine Beschreibung des Unbekannten konnte nicht abgegeben werden.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07452 93050 zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

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