Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 06.02.2026, 13:48 Uhr)

Bad Nauheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 06.02.2026, 13:48 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Freitagmorgen (06.02.2026) vermissten 81-Jährigen in Bad Nauheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

