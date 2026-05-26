Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmittag ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt gekommen, bei dem niemand verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach gegen 12:39 Uhr in der Küche im zweiten Obergeschoss eins Mehrfamilienhauses in der Hohenstaufenstraße ein Feuer aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte eine Ausbreitung auf andere Wohnungen verhindert werden. Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich erste Hinweise die für eine Vorsatztat sprechen könnten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Hohenstaufenstraße war im Bereich des Brandes für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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