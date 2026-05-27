Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zigaretten entwendet

Pforzheim (ots)

Zigaretten standen auf der Wunschliste Unbekannter, die in der Nacht von Montag auf Dienstag, 06:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Haidachstraße 21 in Pforzheim, nahe der Haidachschule, gewaltsam öffneten. Die genaue Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, oder die Kameraaufzeichnungen aus dem Tatortumfeld zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim Süd unter der Telefonnummer 07231 423 8000 zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell