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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Autoscheibe eingeschlagen - persönliche Gegenstände entwendet

Mönsheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 04:45 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw in der Grenzbachstraße ein und entwendeten persönliche Gegenstände im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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