POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Autoscheibe eingeschlagen - persönliche Gegenstände entwendet

Pforzheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Kind ist dieses schwer verletzt worden. Am späten Samstagnachmittag rannte ein 9-jähriges Kind aus einer Hofeinfahrt eines Anwesens auf die Goethestraße. Hierbei kollidierte das Kind mit einem 42-jährigen Motorradfahrer der die Goethestraße in Richtung Kiehnlestraße befuhr. Durch ...

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