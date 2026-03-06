Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in der Altstadt gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei bislang unbekannte Männer am Freitag, 6. März 2026, das Mobiltelefon und Bargeld eines 18-jährigen Gelsenkircheners raubten, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen.

Der 18-Jährige hielt sich gegen 0:20 Uhr am Nordausgang des Hauptbahnhofes in Höhe des Taxistandes auf, als zwei 16 bis 18 Jahre alte Männer auf ihn zukamen und nach seinem Mobiltelefon fragten, um einen Anruf tätigen zu können. Die unbekannten Männer entfernten sich anschließend mit dem Mobiltelefon über die Dickkampstraße in Richtung Stadtgarten. Als der Gelsenkirchener dort im Bereich einer Hütte sein Mobiltelefon zurückforderte, versetzten die Tatverdächtigen dem Gelsenkirchener Schläge und Tritte. Anschließend entnahmen die unbekannten Täter das Bargeld aus der Geldbörse des Gelsenkircheners und flüchteten daraufhin aus dem Stadtpark in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen wurden beschrieben als 16-18 Jahre alt und ca. 1,75 cm Meter groß.

Ein Tatverdächtiger trug eine schwarze Jacke mit dunkler Hose und eine schwarze Bauchtasche, der andere Tatverdächtige trug eine silberfarbene Winterjacke mit dunkler Hose. Wer hat das Tatgeschehen beobachtet und kann Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

