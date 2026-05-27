Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtiger nach versuchtem Mord in Haft

Pforzheim (ots)

Nach einer mutmaßlichen Manipulation an der Gasversorgung eines Wohnhauses in Königsbach-Stein befindet sich ein 60-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am vergangenen Wochenende zur Trennung zwischen dem Beschuldigten und seiner Lebensgefährtin, woraufhin diese das gemeinsame Wohnhaus verließ. Am Montagnachmittag, den 25.05.2026, informierte die Frau die Polizei, nachdem der Verdacht bestand, dass sich der Mann das Leben nehmen wolle.

Am selben Abend begab sich die Lebensgefährtin erneut in das Wohnhaus und nahm Gasgeruch wahr. Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass mehrere Propangasflaschen geöffnet worden waren. Zudem war die Gaszuleitung demontiert worden, sodass ungehindert Gas in das Gebäude strömen konnte.

Nach Einschätzung eines verständigten Energieversorgers hätte bereits eine geringe Zündquelle ausgereicht, um eine Explosion auszulösen und hierbei erhebliche Schäden an dem Reihenhaus sowie angrenzenden Gebäuden zu verursachen.

Der Beschuldigte wurde am frühen Morgen des 26.05.2026 vorläufig festgenommen und am 27.05.2026 dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der antragsgemäß Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Johannes Jungmann, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Carmela Rinaldo, Polizeipräsidium Pforzheim

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