Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unbekannte ritzen Hakenkreuze in Polytanboden im Pforzheimer Enzauenpark. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen!

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter ritzen zu nicht genau feststellbarer Zeit mehrere Hakenkreuze in einen Kunststoffboden im Pforzheimer Enzauenpark. Nach derzeitigem Stand bemerkte ein Zeuge am 27.05.2026, gegen 10:00 Uhr, zwei Hakenkreuze, sowie weitere nicht verifizierbare Zeichen, welche in eine Polytan Kunststoffboden an einer Baustelle des Skaterparks eingeritzt worden waren. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

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