Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen stellen tatverdächtigen Betrüger - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Hagen-Garenfeld (ots)

Bereits im Mai kam es zu einem couragierten Einschreiten von mehreren Zeugen nach einem Trickdiebstahl, wodurch ein tatverdächtiger Mann durch die Polizei gefasst werden konnte. Der 24-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der Trickdiebstahl trug sich am 20.05.2026 zu, als eine 81-jährige Frau über ihr Festnetztelefon von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert wurde. Unter dem Vorwand, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, müsse die Seniorin nun eine Geldsumme als Sicherheitsleistung zahlen. Die 81-Jährige wurde aufgefordert, hierfür sämtlichen Schmuck sowie Bargeld zusammenzusuchen.

Mehrere Stunden später übergab die Seniorin sowohl Schmuck als auch Bargeld in einem Beutel an einen Mann, der an ihrer Haustür erschien. Nachdem der Mann sich wieder entfernt hatte, stellte sich der Vorfall nach vor Ort getätigter Rücksprache mit ihrer Enkeltochter und ihrer vermeintlich an einem Unfall beteiligten Tochter als Betrug heraus. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Villigster Straße. Die 27-jährige Enkelin und ihre 57 Jahre alte Mutter nahmen die Verfolgung auf und fuhren dem Mann mit einem Auto hinterher.

Im weiteren Verlauf bog der flüchtige Betrüger auf einen Schotterweg ab, der zu einem landwirtschaftlichen Betrieb führt. Die Frauen verfolgten ihn und trafen dabei einen Anwohner an, den sie kurzerhand über den Trickdiebstahl aufklärten. Mithilfe des 55-Jährigen gelang es ihnen, den Flüchtigen auf einem Feld zu stellen und so lange festhalten bis Einsatzkräfte der Polizei eintrafen. Sie nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Er wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei dauern an. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell