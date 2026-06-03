Polizei Hagen

POL-HA: Mann hat "Drogen-Bubbles" im Mund und leistet Widerstand bei Kontrolle

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 47-jähriger Mann leistete am Dienstagnachmittag (02.06.2026) bei einer Personenkontrolle in Wehringhausen Widerstand. Bei einem Schwerpunkteinsatz führten Polizeibeamte unter anderem am Bodelschwinghplatz Kontrollen durch und trafen in diesem Zusammenhang auf den 47-Jährigen. Nachdem er seine Personalien nicht angeben wollte, wurden die Beamten auf mehrere Päckchen in dessen Mund aufmerksam. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um sogenannte "Bubbles", die mit Drogen gefüllt waren. Als die Polizisten den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach einem Personalausweis durchsuchen wollten, leistete er Widerstand gegen die Maßnahme und musste zu Boden gebracht werden. Die Einsatzkräfte legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sen)

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