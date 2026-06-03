PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Mann hat "Drogen-Bubbles" im Mund und leistet Widerstand bei Kontrolle

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 47-jähriger Mann leistete am Dienstagnachmittag (02.06.2026) bei einer Personenkontrolle in Wehringhausen Widerstand. Bei einem Schwerpunkteinsatz führten Polizeibeamte unter anderem am Bodelschwinghplatz Kontrollen durch und trafen in diesem Zusammenhang auf den 47-Jährigen. Nachdem er seine Personalien nicht angeben wollte, wurden die Beamten auf mehrere Päckchen in dessen Mund aufmerksam. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um sogenannte "Bubbles", die mit Drogen gefüllt waren. Als die Polizisten den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach einem Personalausweis durchsuchen wollten, leistete er Widerstand gegen die Maßnahme und musste zu Boden gebracht werden. Die Einsatzkräfte legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 08:55

    POL-HA: Zeuge meldet kiffende Autofahrerin - Drogentest schlägt an

    Hagen-Mitte (ots) - Ein Zeuge alarmierte am Dienstagnachmittag (02.06.2026) die Polizei, weil er auf eine Autofahrerin aufmerksam geworden war, die offenbar am Steuer einen Joint rauchte. Er nannte den Polizisten das Kennzeichen des verdächtigen Autos. Gegen 14.30 Uhr hielten die Beamten die 28-jährige Fahrerin am Bergischen Ring an und führten einen Drogenvortest ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 08:55

    POL-HA: Vermisstenfahndung: Polizei sucht nach 19-Jährigem

    Hagen (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem 19-jährigen Mann, der seit Sonntagmorgen (31.05.2026) gegen 9 Uhr von seiner Wohnanschrift in Hagen abgängig ist. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, fahndet die Polizei nun öffentlich. Der Vermisste ist etwa 1,72 Meter groß und hat eine kräftige Figur, blondes Haar sowie einen rötlichen Kinnbart. Er ist bekleidet mit ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 07:15

    POL-HA: Zeugen stellen tatverdächtigen Betrüger - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

    Hagen-Garenfeld (ots) - Bereits im Mai kam es zu einem couragierten Einschreiten von mehreren Zeugen nach einem Trickdiebstahl, wodurch ein tatverdächtiger Mann durch die Polizei gefasst werden konnte. Der 24-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Der Trickdiebstahl trug sich am 20.05.2026 zu, als eine 81-jährige Frau über ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren