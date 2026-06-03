Polizei Hagen

POL-HA: Festnahmen nach Einbruch in Waschanlage

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Mittwoch (03.06.2026) in Haspe zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine SB-Waschanlage vorläufig fest. Der Betreiber der Waschanlage in der Koksstraße wählte gegen 02.00 Uhr den Notruf der Polizei. Über die Videoüberwachungsanlage hatte er zuvor zwei Männer gesehen, die sich mit einem Brecheisen Zutritt zu einem Technikraum verschafft und einen Waschautomaten aufgehebelt hatten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte in der Hochofenstraße zwei Tatverdächtige an, die der Beschreibung des Anrufers entsprachen. In einem Gebüsch neben den beiden 20- und 23-jährigen Männern fanden sie ein Brecheisen, einen Handschuh sowie eine Sturmhaube. Einer von ihnen hatte zudem Münzgeld bei sich. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. (sen)

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