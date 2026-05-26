Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Einladung zur Jahrespressekonferenz

Bielefeld (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Bielefeld am Dienstag, den 2. Juni 2026, laden wir Sie herzlich ein.

Die Veranstaltung beginnt um 12:00 Uhr und findet an der Dienststelle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie der Kontrolleinheit Verkehrswege, an der Eckendorfer Str. 43 in 33609 Bielefeld, statt. Parkmöglichkeiten sind vor dem Gebäude vorhanden.

Neben allgemeinen Informationen über die Arbeit des Zolls in Ostwestfalen-Lippe und Teilen des Sauerlandes sowie der Bekanntgabe der Jahresergebnisse, haben wir als weiteren Themenschwerpunkt die Vorstellung des Sachgebietes Kontrollen mit der Präsentation der neuen Diensthündin "Mia" vorgesehen.

Wir freuen uns über ihr Interesse und nach Möglichkeit über eine Rückmeldung an presse.hza-bielefeld@zoll.bund.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Wagenfeld

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