Polizei Hagen

POL-HA: Vermisstenfahndung: Polizei sucht nach 19-Jährigem

Hagen (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem 19-jährigen Mann, der seit Sonntagmorgen (31.05.2026) gegen 9 Uhr von seiner Wohnanschrift in Hagen abgängig ist. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, fahndet die Polizei nun öffentlich.

Der Vermisste ist etwa 1,72 Meter groß und hat eine kräftige Figur, blondes Haar sowie einen rötlichen Kinnbart. Er ist bekleidet mit einer kurzen schwarzen Sweatshirthose, einem olivgrünen T-Shirt, einer dunkelblauen Stoffjacke mit Kapuze und blauen Schuhen der Marke FILA.

Zudem ist bekannt, dass er regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr nutzt.

Die Polizei fragt: Wer hat den 19-Jährigen gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte telefonisch an die Hagener Polizei unter 02331 986 2066 oder jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Informationen sowie ein Foto des 19-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/node/205492 (rst)

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