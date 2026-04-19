Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrerin flüchtet nach Unfall
Bad Frankenhausen (ots)
Am Freitagnachmittag missachtete eine unbekannte Radfahrerin in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen die Vorfahrt einer Seatfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin stürzte, berappelte sich kurz und entfernte sich dann unerkannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an der Motorhaube und am Kotflügel.
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