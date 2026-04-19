LPI-NDH: Werkzeug entwendet

Netzkater (ots) - Auf der B 81, Höhe Zufahrt Rabensteiner Stollen, ist am Freitag, gegen 19:00 Uhr, eine 21-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie verlor aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle und rutschte in die Leitplanke. Ein Rettungswagen verbrachte die glücklicherweise "nur" leicht Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad und der Leiplanke wurden mehrere tausend Euro Schaden verursacht. ...

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