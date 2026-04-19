Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Werkzeug entwendet
Bad Frankenhausen (ots)
Im Zeitraum vom 15.04. bis zum 17.04. entwendeten Unbekannte aus einem Gartenhaus am Hoheneck in Bad Frankenhausen Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 1000 Euro. Zudem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von 250 Euro.
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