LPI-NDH: Mobile Ampel entwendet

Pfaffschwende (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026 gegen 14:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung kurz vor dem Ortseingang Pfaffschwende ein E-Scooter-Fahrer auf, der die K 128 befuhr. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 37-jährige Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Entsprechend durchgeführte Tests ergaben einen Wert von 0,64 Promille und die Beeinflussung von Amphetamin. Daraufhin wurde eine ...

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