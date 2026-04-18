Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mobile Ampel entwendet
Nordhausen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag eine mobile Ampel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ampel war im Baustellenbereich Taschenberg/Sangerhäuser Straße aufgestellt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polzei Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
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