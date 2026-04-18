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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren

Netzkater (ots)

Auf der B 81, Höhe Zufahrt Rabensteiner Stollen, ist am Freitag, gegen 19:00 Uhr, eine 21-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie verlor aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle und rutschte in die Leitplanke. Ein Rettungswagen verbrachte die glücklicherweise "nur" leicht Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad und der Leiplanke wurden mehrere tausend Euro Schaden verursacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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