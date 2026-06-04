POL-HA: Tageswohnungseinbruch in Hagen-Vorhalle
Hagen (ots)
Am Mittwoch, 03.06.2026, brachen unbekannte Täter zwischen ca. 12.30 und 16 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Brandenburger Straße in Hagen-Vorhalle ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss. Hier wurde auf unbekannte Art und Weise die Wohnungstür geöffnet. Die Tür war bei Rückkehr der Wohnungsinhaberin verschlossen aber beschädigt- der Türrahmen war gelockert. Der/die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung. Aus dem Schlafzimmer wurde ein Bargeldbetrag im oberen vierstelligen Bereich entwendet. Der/die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben?(Kli.)
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