Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin kommt am Boeler Ring von der Fahrbahn ab - Medizinischer Notfall

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Hagen-Boele (ots)

Eine 64-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwochabend (03.06.2026) mit ihrem Kia in den Straßengraben. Gegen 18.40 Uhr war die Hagenerin auf dem Boeler Ring in Richtung Schwerter Straße unterwegs. Zeugenaussagen zufolge verlor die Fahrerin plötzlich die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie auf den Grünstreifen und blieb im Buschwerk stehen. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sich der Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls bei der 64-Jährigen ereignet haben könnte. Der Rettungsdienst brachte sie leicht verletzt in ein Hagener Krankenhaus. (sen)

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