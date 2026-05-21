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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260521-2: Erdbeeren von Feld entwendet - Strafanzeige

Erftstadt (ots)

Aufmerksame Zeugin stoppte Verdächtige

Eine Frau (52) und ein Mann (61) sollen am Mittwochnachmittag (20. Mai) mehrere Kilogramm Erdbeeren von einem Feld in Erftstadt entwendet haben.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 17 Uhr mutmaßliche Diebe an einem Feld und rief die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeikräfte stellten fest, dass die nunmehr Beschuldigten zwei Plastiktüten mit mehreren Kilogramm Erdbeeren bei sich führten und diese laut ersten Erkenntnissen nicht bezahlt hatten.

Die Beamtinnen und Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und übergaben die Erdbeeren zurück an den Eigentümer. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl von Gemüse, Obst und anderen Feldfrüchten von den Anbauflächen oder Obstbäumen der Landwirte ist eine Straftat. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110. Die Einsatzkräfte werden dann die erforderlichen Maßnahmen einleiten und Hinweisen nachgehen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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