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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260521-1: Jugendliche wollten mit Falschgeld in Schnellrestaurant bezahlen

Kerpen (ots)

Verdächtiger von Mitarbeiter festgehalten

Zwei Jugendliche (16, 17) sollen am Mittwochabend (20. Mai) in Kerpen versucht haben, in einem Schnellrestaurant mit Falschgeld zu bezahlen. Ein Tatverdächtiger flüchtete zunächst, der andere wurde vor Ort von einem Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Laut ersten Informationen soll der 16-Jährige gegen 18.30 Uhr versucht haben, die Bestellungen der beiden Tatverdächtigen in einem Schnellrestaurant an der Stiftsstraße mit einem falschen 50 Euro Schein zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den Schein maschinell auf seine Echtheit überprüfte und das Gerät eine Fälschung meldete, sei der 16-Jährige sofort aus dem Restaurant geflüchtet. Der aufmerksame Angestellte hielt den weiteren Verdächtigen fest und rief die Polizei.

Polizeikräften gelang es, die Personalien des Flüchtigen zu ermitteln und diesen an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Beide Beschuldigte wurden nach ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen und ihre Eltern wurden in Kenntnis gesetzt. Polizeikräfte stellten den falschen Geldschein sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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