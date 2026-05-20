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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260520-1: Falsche Bankmitarbeiterin scheiterte mit Betrugsversuch

Hürth (ots)

Seniorin wurde misstrauisch

Eine falsche Bankmitarbeiterin scheiterte am Dienstagvormittag (19. Mai) mit ihrer Betrugsmasche bei einer Hürtherin. Die Geschädigte erkannte den Betrug.

Laut ersten Informationen klingelte gegen 11.30 Uhr das Telefon der 70-jährigen Geschädigten. Die Dame am Telefon stellte sich als Mitarbeiterin einer Bank vor und sprach von einer Überweisung in die Niederlande, die die Geschädigte angeblich am Morgen getätigt haben solle. Das sei der Bankmitarbeiterin verdächtig vorgekommen und sie wolle mit der Geschädigten darüber sprechen. Die Angerufene erkannte schnell den betrügerischen Anruf und konfrontierte die Dame am anderen Ende der Leitung damit. Diese habe schnippisch reagiert und angegeben, die Überweisung nun tätigen zu wollen. Die Geschädigte habe nach dem verdächtigen Telefonat sofort ihre Bank kontaktiert. Sie lag mit ihrer Einschätzung richtig, auf ihrem Konto hatten keinerlei verdächtige Bewegungen stattgefunden.

Die Geschädigte erstattete später eine Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände 
     an unbekannte Personen.
   - Geben Sie am Telefon niemals eine PIN preis! Kein 
     Bankmitarbeiter wird das je von Ihnen verlangen. Händigen Sie 
     niemals einem Abholer Ihre Debitkarte aus! Bankmitarbeiter 
     kommen nicht vorbei, um Bankkarten abzuholen.
   - Geben Sie keine TAN preis, ansonsten kann in diesem Moment 
     bereits eine Überweisung autorisiert werden.
   - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den 
     Anruf.
   - Falls Sie einen dubiosen Anruf Ihrer Hausbank erhalten haben, 
     zögern Sie nicht, legen Sie auf. Und rufen Sie dann Ihre Bank 
     selbst an unter der Ihnen aus den Bankunterlagen bekannten 
     Nummer.
   - Wenn sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 
     (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Wenn Sie bereits Opfer geworden sind:

   - Erstatten Sie immer eine Strafanzeige. Nur so erhält die Polizei
     Kenntnis von der Straftat und kann die Täterinnen oder Täter 
     verfolgen.
   - Außerdem erhält Sie dadurch Informationen zum Ausmaß dieses 
     Deliktsfelds, kann Zusammenhänge herstellen und ggf. Tatserien 
     erkennen. Eine Strafanzeige können Sie persönlich auf der 
     nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online unter 
     Internetwache Polizei NRW erstatten.
   - Leisten Sie auf keinen Fall weitere Geldzahlungen.
   - Informieren Sie umgehend Ihr kontoführendes Geldinstitut, um 
     eventuell ggf. getätigte Geldflüsse noch anzuhalten oder 
     rückgängig zu machen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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