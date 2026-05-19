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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260519-2: Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (18. Mai) in Pulheim ist die Beifahrerin (52) des Fahrers (56) eines Seats leicht verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin eines beteiligten weißen Ford Transit sei vom Unfallort geflüchtet.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu der oder dem Unbekannten nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 56-Jährige gegen 15.40 Uhr gemeinsam mit der 52-Jährigen auf der Venloer Straße in Richtung Steinstraße gefahren. Hinter ihm sei der Fahrer (20) eines Opel in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Aus der Lindenstraße sei der weiße Ford Transit nach links in Richtung Orrer Straße abgebogen und habe dem Seat die Vorfahrt genommen. Der 56-Jährige habe gebremst und der 20-Jährige sei ihm aufgefahren. Die Frau zog sich beim Zusammenstoß die leichten Verletzungen zu. Der weiße Ford Transit sei davongefahren, ohne anzuhalten.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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