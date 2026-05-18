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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260518-4: Zeugensuche nach Dooringunfall

Bedburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (16. Mai) in Bedburg ist ein Fahrradfahrer (11) leicht verletzt worden. Zu Klärung des Unfallhergangs suchen die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats nach einer Autofahrerin mit schwarzen schulterlangen Haaren. Hinweise nehmen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war das Kind mit seinem Zweirad gegen 13.30 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Friedhofstraße in Richtung der Straße "Rupperburg" unterwegs. Er sei an einem geparkten schwarzen Auto vorbeigefahren. Die Fahrerin habe plötzlich die Fahrertür geöffnet. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Zweiradfahrer und der Tür. Der Junge sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Zudem sei das Fahrrad beschädigt worden. Die Autofahrerin habe dem Kind ein Pflaster gegeben. Danach seien beide Unfallbeteiligte davongefahren.

Später erschien der 11-Jährige mit einem Angehörigen auf einer Polizeiwache und schilderte den Einsatzkräften den Sachverhalt. Die Polizistinnen und Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Zur Vermeidung sogenannter Dooring-Unfälle empfiehlt die Polizei Fahrzeugtüren mit dem sogenannten "holländischen Griff" zu öffnen. Greifen Sie beim Aussteigen auf der Fahrerseite immer mit der rechten Hand nach dem Türgriff! Sie drehen sich automatisch nach hinten und Ihr Sichtfeld erweitert sich. So können Sie Zufußgehende, Joggerinnen und Jogger, Rad- oder E-Scooterfahrende frühzeitig erkennen. Beim Aussteigen auf der Beifahrerseite greifen Sie mit der linken Hand nach dem Türgriff. So erzielen sie den gleichen Effekt.

Zur Visualisierung dieses Themas hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis in Kooperation mit Horst Lichter und der Produktionsfirma Warner Brothers einen Präventionsfilm veröffentlicht. Diesen sowie weitere Informationen finden Sie auf folgender Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/fahrradfahren-im-rhein-erft-kreis (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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