Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260519-1: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Notarzt im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (18. Mai) in Erftstadt ist ein Radfahrer (47) schwer verletzt worden. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn anschließend in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 47-Jährige gegen 19.10 Uhr mit seinem Rennrad auf der Brüggener Straße von Kerpen-Brüggen in Richtung Erftstadt-Gymnich gefahren sein. Hinter der Überführung der Erft soll ein 57-Jähriger mit seinem Ford aus einem Feldweg auf die Straße gefahren sein, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen sei. In Folge des Sturzes habe sich der Radfahrer die schweren Verletzungen zugezogen.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis etwa 20.15 Uhr ab. Sie dokumentierten Unfallspuren, hielten die Aussagen der Beteiligten fest, stellten das beschädigte Fahrrad sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

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