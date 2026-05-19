Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260519-3: Einbruch in Haus - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schmuck entwendet

Unbekannte sind am Montag (18. Mai) in ein Haus in Frechen eingebrochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen 17 Uhr und 18.40 Uhr in das Haus an der Straße "Starenweg" eingebrochen sein. Alarmierte Polizeikräfte umstellten das Gebäude und suchten das Grundstück mit einem Diensthund ab. Bei der darauffolgenden Begutachtung des Tatorts stellten die Beamtinnen und Beamten ein aufgebrochenes Fenster fest. Laut ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Schmuck.

Die Polizistinnen und Polizisten sicherten Spuren am Tatort, fahndeten nach Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und wenn möglich den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamtinnen und Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Notieren Sie sich beim Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell