Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260520-3: E-Scooterfahrende kontrolliert

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zweirad sichergestellt

Polizisten haben am Dienstag (19. Mai) eine E-Scooterfahrerin (15) in Kerpen kontrolliert und einen E-Scooter eines 20-Jährigen in Wesseling sichergestellt. Die Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen.

Gegen 14 Uhr fiel Polizeikräften auf ihrer Streifenfahrt in Kerpen eine E-Scooterfahrerin auf, an deren Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten beabsichtigten die Jugendliche zu kontrollieren, die daraufhin versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und weiterfuhr. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug deutlich schneller unterwegs war, als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Nach kurzer Nacheile stoppten die Polizisten die Zweiradfahrerin und kontrollierten sie. Sie untersagten der Jugendlichen die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

In Wesseling fiel Einsatzkräften gegen 15.15 Uhr ein E-Scooter mit einem ungültigen (grünen) Versicherungskennzeichen im Straßenverkehr auf. Sie stoppten den Fahrer auf einem Parkplatz im Bereich der Rodenkirchener Straße und Mühlenweg. Bei der Kontrolle stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der E-Scooter als entwendet gemeldet ist. Da der Fahrer keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, stellten die Uniformierten das Zweirad sicher. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Kennzeichen des aktuellen Versicherungsjahres (1. März 2026 bis 28. Februar 2027) haben eine schwarze Schrift. Wer ohne die neuen Kennzeichen beispielsweise mit einem Kleinkraftrad, einem Mofa oder einem Elektrokleinstfahrzeug (u.a. E-Scooter) unterwegs ist und von der Polizei kontrolliert wird, muss mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. (sc)

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