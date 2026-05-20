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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260520-2: Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrerin

Hürth (ots)

Zeugensuche

Eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer soll am Dienstagmorgen (19. Mai) in Hürth eine E-Scooterfahrerin touchiert haben und davon gefahren sein. Die Person sei in einer schwarzen Limousine unterwegs gewesen. Zur Klärung des Unfallhergangs suchen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter nun Zeugen und bitten auch die unbekannte Autofahrerin/ den unbekannten Autofahrer sich zu melden. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 7.45 Uhr war die 14-Jährige auf ihrem Zweirad auf der Efferener Straße von der Hermülheimer Straße in Richtung Horbeller Straße unterwegs. Dabei habe sie beabsichtigt auf dem Radüberweg die Kreuzung der Frechener Straße bei Grünlicht zeigender Ampel zu überqueren. Plötzlich habe ein schwarzes Auto ihren Lenker touchiert. Die Fahrerin oder der Fahrer sei danach mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sudetenstraße weitergefahren.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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