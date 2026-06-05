Polizei Hagen

POL-HA: Patient entfernt sich aus Krankenhaus und nimmt medizinisches Gerät mit

Hagen-Haspe (ots)

Ein 38-jähriger Mann wurde am Mittwoch (03.06.2026) als Patient im Krankenhaus in Haspe stationär aufgenommen. Da sein Puls überwacht werden sollte, legte das Personal ihm ein sogenanntes Telemetrie-Gerät an. Am frühen Donnerstagmorgen entfernte er sich jedoch unbemerkt und nahm das Gerät im Wert mehrerer tausend Euro mit sich.

Später stellte eine Passantin das Gerät in der nahegelegenen Straße "Büddinghardt" fest und gab es am Krankenhaus ab. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten im Nahbereich nach dem Mann, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen. Der 38-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls. (rst)

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