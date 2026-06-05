Polizei Hagen

POL-HA: Kokain und Machete bei Verkehrskontrolle gefunden - Ziviler Einsatztrupp nimmt mutmaßliche Drogenhändler vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle fanden Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Kriminalpolizei in der Nacht auf Freitag (05.06.2026) in einem Auto Drogen, Pfefferspray und eine Machete. Gegen 00.30 Uhr wurden die Beamten bei einer Streifenfahrt am Graf-von-Galen-Ring auf ein Auto aufmerksam, in dem sich auf dem Beifahrersitz und auf der Rücksitzbank ein 32-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher befanden, die ihnen aus zurückliegenden Einsätzen als Drogenhändler am Hauptbahnhof bekannt waren. Als sie dem Auto hinterherfuhren, bemerkte sie, dass sich einer von ihnen regelmäßig herumdrehte und das zivile Einsatzfahrzeug offenbar erkannt hatte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Funckestraße erkannten die Beamten, dass die Person auf der Rücksitzbank einen großen Gegenstand unter der Jacke versteckte. Wie sich kurz darauf herausstellte, handelte es sich dabei um ein großes Pfefferspray. Eine weitere Reizstoff-Dose sowie eine Machete fanden die Kripo-Beamten im Fußraum des Fahrzeugs. Sie forderten die beiden 32- und 17-Jährigen sowie die 32-jährige Fahrerin dazu auf, aus dem Auto auszusteigen und legten allen Personen Handschellen an. In der Kleidung der Fahrerin fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel, wobei es sich ersten Ermittlungen zufolge vermutlich um Kokain handelt. Ein Drogenvortest bei ihr verlief positiv. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten nahmen die beiden Männer wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Kokainhandels mit Waffen übernommen. (sen)

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