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Polizei Hagen

POL-HA: Tageswohnungseinbruch in Dachgeschosswohnung

Hagen (ots)

Die 34jährige Mieterin einer Dachgeschosswohnung in Hagen-Vorhalle musste am Freitagnachmittag feststellen, das während ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eingebrochen wurde.

Die Frau verlies mit ihren beiden Kindern (6 und 7 Jahre) gegen 10:20 Uhr ihre in der Schleswiger Straße gelegene Wohnung, um u.a. einkaufen zu gehen.

Um 14:30 Uhr kehrte sie zurück, stellte die Einkaufstüten vor der Wohnungstür ab und wollte die Tür aufschließen. Hier bemerkte sie, dass das Schloss herausgebrochen war und sich an der Tür mehrere Hebelmarken befanden. Aus Angst verließ sie das Haus und benachrichtigte die Polizei.

Die Beamten durchsuchten die Wohnung, konnten darin aber keine weiteren Personen antreffen. Die meisten Zimmer waren augenscheinlich von Einbrechern durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Örtlichkeit und der Tat gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331/986-2060 zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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