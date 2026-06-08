Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb stiehlt Tasche einer 77-jährigen Frau in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 77-jährigen Frau am Samstagnachmittag (06.06.2026) in der Innenstadt ihre Tasche aus dem Rollator. Die Seniorin war gegen 17.40 Uhr zu Fuß in der Elberfelder Straße unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam und ihr mehrere Blätter vorhielt. Er fragte die Frau nach dem Weg und ging dann plötzlich weiter. Kurz darauf bemerkte die 77-Jährige, dass ihre Tasche aus ihrem Rollator gestohlen worden war. Sie beschrieb den Trickdieb als 180 cm bis 190 cm groß und 40 bis 45 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, einen drei-Tage-Bart, und trug eine Mütze. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

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