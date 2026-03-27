Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Eine Person leicht verletzt und 28.000 Euro Schaden nach Unfall auf der HTS - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwoch (26.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der HTS gekommen, bei dem ein Streifenwagen der Polizei Siegen involviert war.

Gegen 13:45 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung mit Sonder- Wegerechten (sogenannte Blaulichtfahrt) über die HTS von Weidenau nach Eiserfeld unterwegs. Dabei fuhr der Streifenwagen auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor der Abfahrt "SI-Hammerhütte/City Galerie" zog unvermittelt ein schwarzer KIA von der rechten Spur nach links. Ein Zusammenstoß konnte auch trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung der 25-jährigen Polizeibeamtin nicht verhindert werden. Die 41-jährige KIA-Fahrerin blieb wenige Meter weiter stehen.

Bei dem Unfall wurden die 41-Jährige sowie die 25-jährige Polizistin leicht verletzt. Die KIA-Fahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamtin musste kurze Zeit später ihren Dienst abbrechen und kam ebenfalls in ärztliche Behandlung.

Es entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell