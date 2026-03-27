Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei beendet Fahndung erfolgreich - 14-jähriges Mädchen wohlbehalten aufgefunden -#polsiwi

Siegen / Rottweil (ots)

Die Polizei sucht seit dem 13. März ein 14-jähriges Mädchen, das von ihrer Wohngruppe abgängig war.

Die Polizei berichtete hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6241753

Die Ermittler haben seit dem Verschwinden des Mädchens mit Hochdruck nach ihr gefahndet. Über die Ermittlungsmaßnahmen wusste die Kriminalpolizei, dass es der 14-Jährigen gut ging, denn man hatte täglich Lebenszeichen von ihr erhalten.

Am gestrigen Donnerstag (26. März) gab es dann den entscheidenden Durchbruch bei den Ermittlungen und der Aufenthaltsort der Vermissten konnte verifiziert werden. Demnach hielt sich das Mädchen an einer Privatanschrift in Rottweil (Baden-Württemberg) auf. Die Polizei in Rottweil unterstützte die hiesige Kriminalpolizei und suchte die ermittelte Adresse auf. Hier konnte die Vermisste angetroffen werden. Das dortige Jugendamt nahm die 14-Jährige anschließend in ihre Obhut. Die Ermittler sind froh, dass die Fahndung nun erfolgreich beendet werden konnte.

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