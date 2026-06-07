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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall endete mit einer Blutprobenentnahme

Hagen (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 20:25 Uhr im Hagener Stadtteil Oberhagen zu einem Verkehrsunfall mit dem Verdacht, dass dieser sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ereignete.

Gegen 20:25 Uhr befuhr eine 48-jährige Hagenerin mit ihrem Nissan Kleinwagen die Franzstraße in Fahrtrichtung Eilpe. Ihr kam in Höhe der Hausnummer 100 ein 32-jähriger Hagener in seinem VW entgegen. Bei der Begegnung kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel der Fahrerseiten. Hierbei entstand minimaler Sachschaden im dreistelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme verhielt sich die 48-jährige Unfallbeteiligte auffällig. Sie wirkte auf die Beamten teils aggressiv und sehr hyperaktiv. Ohne einen sinnhaften Bezug redete die Beteiligte ununterbrochen und sprach hierbei alle vorbeikommenden Passanten an, um ihnen vom Unfall zu erzählen. Aufgrund des gezeigten Verhaltens und weiterer Anhaltspunkte, ergab sich für die Beamten vor Ort der Verdacht, dass diese zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen angebotenen Drogenvortest lehnte die Beteiligte ab, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Zur weiteren Beweisführung wurde der Frau eine ärztliche Blutprobe entnommen und gegen sie eine Verkehrsunfallanzeige vorgelegt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das hiesige Verkehrskommissariat geführt. (AO)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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