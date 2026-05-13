Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kaminbrand im Ortsteil Mosebeck

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Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag um 11:15 Uhr wurden die Feuerwehren Detmold und Blomberg in den Ortsteil Mosebeck zur Passadestraße alarmiert. Gemeldet war ein Kaminbrand auf einem landwirtschaftlich genutzten Hof.

Ein Bewohner des dortigen Wohnhauses hatte nach dem Entzünden eines Festbrennstoffkessels eine starke Verrauchung im Keller festgestellt und daraufhin den Notruf gewählt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der gemeldete Kaminbrand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr im Gebäude.

Über die Drehleiter wurde mittels eines Kehrbesens eine Schornsteinreinigung durchgeführt. Das hierbei anfallende Kehrgut wurde ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte den Verlauf des Kamins im Gebäude mittels Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester oder eine Brandausbreitung auszuschließen. Dabei konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle durch einen hinzugezogenen Schornsteinfeger kontrolliert. Nach dessen Freigabe konnte das Wohnhaus wieder an den Eigentümer übergeben werden.

Die Feuerwehr war mit dem hauptamtlichen Personal und der Einheit Nord der Feuerwehr Detmold sowie der Löschgruppe Cappel der Feuerwehr Blomberg im Einsatz. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

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