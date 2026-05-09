Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall auf der Lageschen Straße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Detmold (ots)

Am heutigen Samstag wurde gegen 13:05 Uhr das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold sowie der Löschzug Mitte zu einem Verkehrsunfall auf der Lageschen Straße alarmiert.

Nach der ersten Meldung wurde zunächst davon ausgegangen, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befindet und möglicherweise befreit werden muss. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle sowie das Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell