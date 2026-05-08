Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennender Bus

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag um 10:51 Uhr wurden die Einheiten Hauptamtlich und Mitte der Feuerwehr Detmold zur Bushaltestelle Weerthplatz an der Leopoldstraße alarmiert. Gemeldet war ein im Bereich des Motorraumes brennender Bus.

Der Busfahrer hatte die Flammen bemerkt und bereits selbstständig mit zwei Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und kühlten den betroffenen Motorraum mit Wasser herunter. Da es sich bei dem Fahrzeug um einen Hybridbus handelte, wurde zusätzlich der Antrieb fachgerecht getrennt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Für die Dauer der Löscharbeiten war der betroffene Bereich der Leopoldstraße zeitweise voll gesperrt.

Der Einsatz war nach etwa 35 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell