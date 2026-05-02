Feuerwehr Detmold

FW-DT: Unklare Rauchentwicklung in Richtung Gauseköte

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Detmold (ots)

Am späten Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Detmold zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Gauseköte alarmiert. Aufmerksame Passanten hatten vom Hahnberg aus Rauch aufsteigen sehen. Die alarmierten Einheiten hauptamtlich, Süd, Mitte und Diestelbruch versammelten sich am Bereitstellungsraum im Märchengrund. Mit zwei Kommandowagen wurden die Waldwege abgefahren und nach einer Rauchentwicklung Ausschau gehalten. Zusätzlich wurde die Drohnenstaffel der Feuerwehr Detmold eingesetzt, um eine Erkundung aus der Luft durchzuführen. Diese Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und kann kleinste Temperaturveränderungen aus der Luft wahrnehmen. Nach ca. zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden - es wurde keine Feststellung gemacht. Alle Einheiten konnten wieder einrücken.

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