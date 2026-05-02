Feuerwehr Detmold

FW-DT: Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Lageschen Straße

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Detmold (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache (die Polizei ermittelt noch) kam es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Lageschen Straße, Ecke Westerfeldstraße, bei dem zwei PKWs frontal kollidierten. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt. Zwei Personen kamen mit Rettungshubschraubern in Spezielkliniken. Das hauptamtliche Personal und der Löschzug Mitte mussten mehrere Personen aus einem PKW befreien. Zur weiteren Unfallaufnahme ist ein Polizeiteam aus Bielefeld an der Unfallstelle.

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