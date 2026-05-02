Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brand in einem Gewerbebetrieb in Detmold Loßbruch

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Detmold (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Detmolder Ortsteil Bentrup-Loßbruch zu einem Brandereignis in einem Gewerbebetrieb an der Straße "Am Winkelkamp". Gegen 15:00 Uhr wurden die Feuerwehr Detmold zunächst zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand alarmiert. Vor Ort konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr zunächst auf eine mögliche Menschenrettung, da die meldende Person mitteilte, dass sich regelmäßig zehn Personen im Gebäude aufhalten würden. Diese Sorge bestätigte sich glücklicherweise nicht, da alle Mitarbeiter bereits seit 14:00 im Feierabend waren. Der Brandherd wurde im Sozialbereich des Unternehmens lokalisiert, wo die Flammen bereits massiv aus den Fenstern schlugen. Durch die enorme thermische Belastung bestand die unmittelbare Gefahr einer Brandausbreitung auf die angrenzenden Produktionshallen. Durch einen präzisen und schnellen Löschangriff gelang es den insgesamt 65 Einsatzkräften des hauptamtlichen Personals, des Löschzugs Mitte und Nord sowie der Löschgruppe Pivitsheide das Feuer auf den Entstehungsraum zu begrenzen und den restlichen Firmenkomplex vor den Flammen zu schützen. Nach Abschluss der Löscharbeiten folgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen sowie eine Kontrolle mittels Wärmebildkameras, um verborgene Glutnester auszuschließen. Während das volle Ausmaß der Brand- und Rauchschäden für den laufenden Betrieb noch evaluiert werden muss, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Während des Einsatzes übernahm die Löschgruppe Hiddesen den Grundschutz für die Stadt Detmold.

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